Защитник Матвей Шуравин выбран «Флоридой» под общим 97-м номером на драфте НХЛ — 2024

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. 18-летний российский защитник Матвей Шуравин был выбран «Флоридой Пантерз» в третьем раунде под общим 97-м номером.

В сезоне-2023/2024 Шуравин выступал в системе московского ЦСКА. В КХЛ он принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата, отметившись двумя результативными передачами.

В МХЛ защитник провёл 22 встречи и набрал семь очков, все из которых — голевые пасы.

В ВХЛ за «Звезду» Шуравин сыграл в пяти матчах и не набрал ни одного балла за результативность.

Напомним, в завершившемся сезоне НХЛ «Пантерз» стали обладателями Кубка Стэнли — 2024, обыграв «Эдмонтон» в семи матчах финальной серии плей-офф.