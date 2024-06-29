Два российских игрока выбраны в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2024

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. В четвёртом раунде было выбрано два российских игрока. Нападающий Александр Сиряцкий был задрафтован «Каролиной Харрикейнз» под общим 124-м номером, а вратаря Дмитрия Гамзина выбрал «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 115-м номером.

17-летний Сиряцкий является игроком системы магнитогорского «Металлурга». В прошедшем сезоне он провёл три матча в составе основной команды, в которых не смог отметиться результативными действиями при показателе полезности «-3».

21-летний Гамзин выступает в составе ЦСКА. В регулярном чемпионате — 2023/2024 на его счету 13 матчей, один из которых «на ноль», и семь побед. В плей-офф он на лёд не выходил.