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Форвард «Тампы» Таннер Жанно обменян в «Лос-Анджелес»

Форвард «Тампы» Таннер Жанно обменян в «Лос-Анджелес»
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял канадского нападающего Таннера Жанно в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщил журналист Трейси Майерз в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

«Тампа» получила за форварда выбор во втором раунде драфта 2025 года и выбор под общим 118-м номером на драфте этого года.

27-летний Жанно играл за «Тампу» с 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он провёл 55 встреч, забросил семь шайб, отдал семь голевых передач, набрав в сумме 14 баллов за результативность. В плей-офф сыграл в четырёх матчах, где отметился одной передачей. Напомним, «Лайтнинг» завершили сезон после того, как проиграли в серии первого раунда в пяти матчах «Флориде Пантерз».

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