Нападающий Хейз обменян из «Сент-Луиса» в «Питтсбург»

Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обменял нападающего Кевина Хейза в «Питтсбург Пингвинз». Об это сообщила пресс-служба клуба.

В результате обмена на будущие догоговрённости, вместе с форвардом «Пингвинз» также получили выбор во втором раунде на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году.

32-летний Хейз перешёл в «Блюз» из «Флориды Пантерз» в 2023 году. В прошедшем сезоне принял участие в 79 играх регулярного чемпионата, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных баллов, набрав 29 очков в общей сложности.

Напомним, «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ — 2024, так как занял 10-е место в Восточной конференции, набрав 88 очков. «Сент-Луис» также не принимал участие в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, расположившись по итогам регулярки на девятом месте Западной конференции.