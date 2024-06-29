В шестом раунде драфта НХЛ — 2024 выбрано пять российских хоккеистов

В данный момент на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония второго дня драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2024. В шестом раунде было выбрано пять российских игроков.

«Каролина Харрикейнз» задрафтовала сразу трёх хоккеистов из России — под общим 168-м номером выбран защитник Тимур Кол из системы «Авангарда», под 184-м — защитник Роман Шохрин («Локомотив»), под 185-м — нападающий Фёдор Аврамов («Капитан»).

Форвард «Трактора» Степан Горбунов под 169-м общим номером был выбран «Флоридой Пантерз», а Илья Паутов из ЦСКА — «Филадельфией Флайерз».