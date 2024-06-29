В седьмом раунде драфта НХЛ — 2024 выбрано семь российских хоккеистов

На арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе завершилась церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. В итоговом седьмом раунде было выбрано пять российских игроков.

Под общим 194-м номером «Сан-Хосе Шаркс» забрали голкипера «СКА-1946» Ярослава Коростелёва.

Вратарь «Тюменского Легиона» Денис Габрахманов задрафтован «Флоридой Пантерз» под 201-м номером.

Форвард «СКА-1946» Матвей Короткий, а также российский и австрийский нападающий Василий Зеленов выбраны «Сент-Луис Блюз» под 211-м и 204-м номерами.

Форвард «Динамо СПБ» Макар Ханин отправился в «Монреаль Канадиенс», став 210-м пиком.

Нападающий «Русских Витязей» Никита Прищепов выбран «Колорадо Эвеланш», а форвард «Чайки» Андрей Крутов — «Каролиной Харрикейнз».