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На драфте НХЛ — 2024 было выбрано 26 российских хоккеистов

На арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе завершилась церемония второго дня драфта НХЛ — 2024. По его итогам было выбрано 26 российских игроков.

В первом раунде задрафтованы:

Под общим пятым номером «Монрель Канадиенс» — Иван Демидов (нападающий, ХК «СКА-1946»);

№10, «Нью-Джерси Дэвилз», — Антон Силаев (защитник, «Торпедо»);

№22, «Нэшвилл Предаторз», — Егор Сурин (нападающий, «Локо»);

№28, «Калгари Флэймз», — Матвей Гриндин (нападающий, «Маскегон Ламберджекс»).

Второй раунд:

№33, «Сан-Хосе Шаркс», — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва);

№38, «Колорадо Эвеланш», — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Мг);

№49, «Нью-Джерси Дэвилз», — Михаил Егоров (вратарь, USHL);

№50, «Каролина Харрикейнз», — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»).

Третий раунд:

№84, «Калгари», — Кирилл Зарубин (вратарь, «Академия Михайлова»);

№97, «Флорида Пантерз», — Матвей Шуравин (защитник, ЦСКА).

Четвёртый раунд:

№115, «Нью-Йорк Айлендерс», — Дмитрий Гамзин (вратарь, ЦСКА);

№124, «Каролина Харрикейнз», — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»).

Пятый раунд:

№ 137, «Колорадо Эвеланш», — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы»);

№152, «Торонто Мэйпл Лифс», — Александр Плесовских (нападающий, «Спартак»);

№157, «Торонто», — Тимофей Обвинцев (вратарь, ЦСКА).

Шестой раунд:

№168, «Каролина», — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);

№169, «Флорида», — Степан Горбунов (нападающий, «Белые медведи»);

№173, «Филадельфия Флайерз», — Илья Паутов (нападающий, ЦСКА);

№184, «Каролина», — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);

№188, «Каролина», — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»).

Седьмой раунд:

№194, «Сан-Хосе», — Ярослав Коростелёв (вратарь, «СКА-1946»);

№201, «Флорида», — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский Легион»);

№210, «Монреаль», — Макар Ханин (нападающий, «Динамо СПБ»);

№211, «Сент-Луис Блюз», — Матвей Короткий (нападающий, «СКА-1946»);

№217, «Колорадо», — Никита Прищепов (нападающий, «Русские Витязи»);

№220, «Каролина», — Андрей Крутов (нападающий, «Торпедо»).