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«Каролина» выбрала шесть российских игроков на драфте НХЛ — 2024

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» выбрал шесть хоккеистов из России на прошедшем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, «ураганы» задрафтовали больше всего россиян в 2024 году.

Были выбраны:

№50 — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»);

№124 — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»);

№168 — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);

№184 — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);

№188 — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»);

№220 — Андрей Крутов (нападающий, «Чайка»).

Всего на прошедшем драфте было выбрано 26 российских игроков. В первом раунде ушли Иван Демидов (№5, «Монреаль Канадиенс») и Антон Силаев (№10, «Нью-Джерси Дэвилз»). Впервые с 2018 года игрок из России оказался в топ-5 драфта НХЛ.