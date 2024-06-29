«Каролина» выбрала шесть российских игроков на драфте НХЛ — 2024

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» выбрал шесть хоккеистов из России на прошедшем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Таким образом, «ураганы» задрафтовали больше всего россиян в 2024 году.
Были выбраны:
№50 — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»);
№124 — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»);
№168 — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);
№184 — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);
№188 — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»);
№220 — Андрей Крутов (нападающий, «Чайка»).
Всего на прошедшем драфте было выбрано 26 российских игроков. В первом раунде ушли Иван Демидов (№5, «Монреаль Канадиенс») и Антон Силаев (№10, «Нью-Джерси Дэвилз»). Впервые с 2018 года игрок из России оказался в топ-5 драфта НХЛ.