«Нью-Джерси» обменял двух игроков в «Вегас»

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Александера Хольца и вратаря Акиру Шмидта в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В результате сделки «Дэвилз» получили нападающего Пола Коттера и выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2025.

24-летний Коттер выступал в составе «Годен Найтс» с 2021 года и становился с командой обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

В прошедшем сезоне он провёл 76 матчей, забросив семь шайб и отдав 18 голевых передач, набрав в сумме 25 баллов за результативность с показателем полезности «-11». В плей-офф хоккеист на лёд не выходил. Всего за карьеру в НХЛ сыграл в 138 встречах, в которых забил 22 гола, отдал 23 передачи и набрал в общей сложности 45 очков.