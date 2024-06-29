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Ротенберг поздравил Демидова с высоким выбором на драфте НХЛ — 2024

Ротенберг поздравил Демидова с высоким выбором на драфте НХЛ — 2024
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего системы петербургского клуба Ивана Демидова с выбором на драфте НХЛ — 2024 в первом раунде под общим пятым номером.

«Поздравляю Ваню Демидова с высоким пятым выбором на драфте НХЛ. Это большое достижение — мы планомерно работаем над тем, чтобы наших игроков знали и ценили по всему миру, чтобы наши ребята вырастали и становились звёздами мирового хоккея, приносили победы в том числе и сборной России. Чтобы нашу Академию знали и ценили на любом уровне.

Иван, хочу сказать тебе, что у тебя есть потенциал для того, чтобы стать большим хоккеистом, но для этого нужно много и усердно работать, выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче. Самое главное — делать правильный выбор в жизни и в хоккее, стараться слушать правильных людей. Мы всегда на твоей стороне, всегда поможем и поддержим — ты это знаешь, мы с тобой много разговаривали и обсуждали твоё будущее.

Сейчас перед тобой открыты все двери, и хочу пожелать тебе спокойно и уверенно работать дальше, чтобы сохранить и приумножить всё то, чего ты уже добился. Только вперёд!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

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