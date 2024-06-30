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Никита Пышкайло подписал новый контракт с минским «Динамо»

Никита Пышкайло подписал новый контракт с минским «Динамо»
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Белорусский нападающий Никита Пышкайло подписал новый контракт с минским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на три года и носит двусторонний характер.

24-летний Пышкайло выступает в составе минской команды с 2021 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист набрал 12 очков в 48 матчах, забросив пять шайб и записав на свой счёт семь результативных передач. В плей-офф он принял участие в шести матчах, результативными действиями не отметился.

Напомним, минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ, заняв восьмое место, набрав 69 очков по итогам регулярного чемпионата. Команда завершила сезон после того, как в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 со счётом 2-4 проиграла московскому «Динамо».

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