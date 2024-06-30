Инсайдер НХЛ: капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос выйдет на рынок свободных агентов

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос выйдет на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер НХЛ Грег Вышински в своей соцсети. По словам генерального менеджера «Лайтнинг» Жюльена БрисБуа стороны не смогли достичь договорённости, а руководство клуба рассмотрит и другие варианты усиления состава. Рынок свободных агентов в НХЛ откроется 1 июля.

Ранее инсайдеры НХЛ сообщали, что руководство «Тампа-Бэй» предлагало Стэмкосу восьмилетний контракт с зарплатой около $ 3 млн. Сторона хоккеиста запрашивала около $ 4–5 млн в год, в зависимости от продолжительности срока соглашения.

Всего в НХЛ 34-летний Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов. Он провёл в «Лайтнинг» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира.