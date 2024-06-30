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«Баффало» выкупит оставшуюся часть контракта нападающего Джеффа Скиннера

«Баффало» выкупит оставшуюся часть контракта нападающего Джеффа Скиннера
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Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс объявил, что команда выкупит оставшуюся часть контракта нападающего Джеффа Скиннера. У 32-летнего нападающего оставалось три года до окончания контракта с кэпхитом $ 9 млн.

Скиннер провёл последние шесть сезонов в «Баффало» и забил в общей сложности 153 гола, включая 40 голов за первый год в команде. В прошедшем сезоне канадский форвард провёл свой 1000-й матч в НХХ и стал 11-м в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки в 1000 матчей в НХЛ. В прошлом сезоне Скиннер набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах.

Всего в НХЛ Скиннер провёл 1006 матчей, в которых набрал 670 очков — забросил 357 шайб и отдал 313 результативных передач. Форвард выступал за «Баффало» и «Каролину».

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