Каменский назвал молодого игрока КХЛ, который может уже сейчас попробовать свои силы в НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что вратарь «Металлурга» Илья Набоков уже готов к тому, чтобы попробовать свои силы в НХЛ. Голкипер был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде драфта НХЛ под общим 38-м номером.

«Много кто может попробовать уехать. У нас есть молодые и талантливые ребята, которые не затеряются в НХЛ. Прежде всего я говорю о вратаре «Металлурга» Илье Набокове. Он может попробовать свои силы за океаном, но там же многое зависит от команды и от него самого. В лиге большая конкуренция. Так что перед переездом надо оценить все нюансы», – цитирует Каменского Metaratings.

В минувшем сезоне КХЛ Набоков был назван самым ценным игроком прошлого плей-офф КХЛ, лучшим новичком сезона и стал обладателем Кубка Гагарина.