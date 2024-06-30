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«Торонто» обменял права на защитника «Далласа» Криса Танева

«Торонто» обменял права на защитника «Далласа» Криса Танева
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«Торонто Мэйпл Лифс» обменял права на защитника «Даллас Старз» Криса Танева. «Старз» получили нападающего Макса Эллиса и выбор на драфте в седьмом раунде 2026 года. У Танева ещё нет контракта в этом сезоне, и с 1 июля он станет неограниченно свободным агентом, если сделка не будет заключена. Защитник является уроженцем Торонто.

34-летний защитник был приобретён «Далласом» в крайний срок обмена в 2024 году у «Калгари Флэймз» в обмен на Артёма Грушникова, выбор во втором раунде 2024 года и условный выбор в третьем раунде 2026 года.

В 19 матчах регулярного чемпионата за «Даллас» Танев набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+6» и закончил сезон третьим в НХЛ с общим количеством блок-шотов 207.

Танев сделал две результативные передачи за 19 матчей плей-офф, играя более 22 минут за игру. По ходу матчей Кубка Стэнли защитник получил травмы стопы и лодыжки.

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