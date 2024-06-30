В «Юте» оценили приобретение российского защитника Михаила Сергачёва

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Генменеджер «Юты» Билл Армстронг оценил приобретение клубом российского защитника Михаила Сергачёва. Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

«Михаил Сергачёв – результативный игрок, имеющий победный опыт. На протяжении долгого времени он входит в число лучших оборонительных защитников НХЛ. Это элитный двусторонний защитник. Вы не можете побеждать в НХЛ без звёздного игрока обороны.

Мы рады приветствовать Михаила в нашем клубе. Теперь он будет нашим ведущим защитником на протяжении многих лет», – цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. Россиянин в середине сезона получил тяжёлую травму ноги.