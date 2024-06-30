Р. Ротенберг: каждый день работаем над тем, чтобы в России появлялись сильные игроки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил выбор хоккеистов системы петербургского клуба на драфте НХЛ. По итогам драфта были выбраны Иван Демидов, Павел Мойсевич, Ярослав Коростелёв, Матвей Короткий и Тимур Кол.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы в России, в нашей команде появлялись сильные игроки. В такой день, когда у всех много эмоций, нужно не забывать о том, что ни в одной команде, ни в одной лиге не будет просто – нужно продолжать развиваться ежедневно и не покупаться на пустые обещания, которых сейчас предостаточно.

Искренне поздравляю парней с новым серьёзным достижением – как личным, так и всей академии СКА. За последние 10 лет из нашей системы были задрафтованы 27 хоккеистов, и их опыт показывает, что далеко не всегда стоит сразу же уезжать за океан – зачастую домашний лёд, домашние трибуны, более внимательное отношение могут быть намного полезнее» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.