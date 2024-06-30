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Р. Ротенберг: каждый день работаем над тем, чтобы в России появлялись сильные игроки

Р. Ротенберг: каждый день работаем над тем, чтобы в России появлялись сильные игроки
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил выбор хоккеистов системы петербургского клуба на драфте НХЛ. По итогам драфта были выбраны Иван Демидов, Павел Мойсевич, Ярослав Коростелёв, Матвей Короткий и Тимур Кол.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы в России, в нашей команде появлялись сильные игроки. В такой день, когда у всех много эмоций, нужно не забывать о том, что ни в одной команде, ни в одной лиге не будет просто – нужно продолжать развиваться ежедневно и не покупаться на пустые обещания, которых сейчас предостаточно.
Искренне поздравляю парней с новым серьёзным достижением – как личным, так и всей академии СКА. За последние 10 лет из нашей системы были задрафтованы 27 хоккеистов, и их опыт показывает, что далеко не всегда стоит сразу же уезжать за океан – зачастую домашний лёд, домашние трибуны, более внимательное отношение могут быть намного полезнее» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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