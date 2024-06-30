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Источник: обвинённый в изнасиловании нападающий НХЛ подпишет контракт с минским «Динамо»

Источник: обвинённый в изнасиловании нападающий НХЛ подпишет контракт с минским «Динамо»
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Нападающий Диллон Дюбе близок к подписанию годичного контракта с минским «Динамо», сообщает «Белорусский хоккей». Ранее канадский форвард был обвинён в изнасиловании и получил бессрочный отпуск в своём последнем клубе в НХЛ — «Калгари Флэймз». Его трёхлетний контракт с клубом на общую сумму в $ 6,9 млн ($ 2,3 млн в год) истекает 1 июля.

Суд над пятью экс-хоккеистами молодёжной сборной Канады 2018 года начнётся не раньше апреля 2025 года.

В минувшем сезоне НХЛ Дюбе принял участие в 43 матчах за «Калгари», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13».

Дюбе играл за молодёжную сборную Канады на двух молодёжных чемпионатах мира: на МЧМ-2017 стал обладателем серебряных медалей, а на МЧМ-2018 стал чемпионом мира в составе своей сборной, будучи капитаном команды.

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