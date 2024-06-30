«Очень неожиданно». Вратарь СКА Мойсевич — о выборе его «Вегасом» на драфте НХЛ

Белорусский голкипер СКА Павел Мойсевич прокомментировал тот факт, что «Вегас» выбрал его на прошедшем драфте НХЛ под общим 83-м номером.

«Очень неожиданно. В преддверии драфта я дал интервью 28 клубам НХЛ. «Вегас Голден Найтс» среди них не было. Уверен, каждый мальчишка в мире, игравший или играющий в хоккей, мечтает играть в НХЛ. Я не исключение, и я хочу не просто играть в сильнейшей лиге мира, а выиграть Кубок Стэнли и «Везина Трофи». Это моя главная мечта, для достижения которой приложу все усилия.

На пути к мечте, о которой я говорил выше, есть другие немаловажные цели. Сегодня моя цель — Кубок Гагарина. У меня действующий долгосрочный контракт со СКА, и я полностью сосредоточен на работе и развитии в этой системе. Мы должны выиграть Кубок Гагарина для Санкт-Петербурга, а уже потом будем рассуждать о новых высотах и тренинг-кэмпах», — цитирует Мойсевича «Белорусский хоккей».

В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист выступал в системе СКА. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ игрок провёл 13 встреч, одержал три победы с 94,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,25.