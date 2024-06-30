ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Силаева — о драфте НХЛ: многих удивило, что Антон был доступен к 10-му выбору

Агент Силаева — о драфте НХЛ: многих удивило, что Антон был доступен к 10-му выбору
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника «Торпедо» Антона Силаева, рассказал об итогах драфта НХЛ для своего клиента. Силаев был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» под 10-м номером.

«Драфт – это лишь ступень в долгой карьере хоккеиста. В «Нью-Джерси» работает сильная группа скаутов, они рады, что Силаев работает под руководством Игоря Ларионова, который сам играл в этом клубе. Многих удивило, что Антон был доступен к 10-му выбору.

Могу сказать, что Антон был последним игроком, выбранным в первом раунде, который покинул «Сферу». Раздавал автографы, делал фотографии с болельщиками. Фанаты «Дэвилз», наверное, раскидали в своём чате информацию о том, какой Антон классный, и прислали ему много сообщений», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач.

Материалы по теме
Они станут звёздами лиги? Кого из выбранных на драфте россиян стоит ждать в НХЛ
Они станут звёздами лиги? Кого из выбранных на драфте россиян стоит ждать в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android