Агент Силаева — о драфте НХЛ: многих удивило, что Антон был доступен к 10-му выбору

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника «Торпедо» Антона Силаева, рассказал об итогах драфта НХЛ для своего клиента. Силаев был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» под 10-м номером.

«Драфт – это лишь ступень в долгой карьере хоккеиста. В «Нью-Джерси» работает сильная группа скаутов, они рады, что Силаев работает под руководством Игоря Ларионова, который сам играл в этом клубе. Многих удивило, что Антон был доступен к 10-му выбору.

Могу сказать, что Антон был последним игроком, выбранным в первом раунде, который покинул «Сферу». Раздавал автографы, делал фотографии с болельщиками. Фанаты «Дэвилз», наверное, раскидали в своём чате информацию о том, какой Антон классный, и прислали ему много сообщений», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач.