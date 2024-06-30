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«Россияне в Америке делают кассу». Назаров оценил завершившийся драфт НХЛ

«Россияне в Америке делают кассу». Назаров оценил завершившийся драфт НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил завершившийся драфт НХЛ, где было выбрано 26 российских хоккеистов.

«На завершившемся драфте НХЛ выбрали сразу 26 россиян – отличный результат. Это в очередной раз доказывает, что отечественная школа хоккея по-прежнему одна из лучших в мире. При этом в первом раунде не выбрали ни одного шведского хоккеиста. Скандинавский хоккей, как я много раз говорил, загибается, а дальше будет ещё хуже. Россияне же в Америке делают кассу – в НХЛ прекрасно знают, что такое бизнес.

По ажиотажу и яркости с драфтом НХЛ могут сравниться разве что завершившиеся в США дебаты. Которые, правда, из серьёзного мероприятия превратились в шоу и фарс. Жена одного из участников пыталась оправдать провалившегося супруга, но всё тщетно. Правильно пишут: «Хуже было, если бы он упал со сцены», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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