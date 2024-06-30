Сергей Коньков объяснил, почему «Тампа» решила обменять Михаила Сергачёва

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об обмене российского защитника Михаила Сергачёва из «Тампа-Бэй» в «Юту». Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024. Зарплата россиянина по текущему контракту – $ 8,5 млн. Он действует до завершения сезона-2030/2031.

«Для многих этот обмен стал сюрпризом, а для кого-то – шок-новостью. Два года назад Сергачёв подписал восьмилетний контракт на очень солидных условиях. Думаю, причина обмена доподлинно известна лишь руководству «Тампы», а мы можем только догадываться. Возможно, это вопросы по здоровью, ведь у Михаила был сложный двойной перелом ноги, или сам дорогой контракт.

Этот обмен случился не только из-за игровых качеств – это в первую очередь бизнес-решение. Поэтому «Тампа» приняла такое решение до 1 июля, когда в контракте Михаила вступал в силу пункт о запрете на обмен. Для всей российской общественности эта новость об обмене Сергачёва в «Юту» погремела как гром среди ясного неба», – цитирует Конькова Metatatings.ru.

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. Россиянин в середине сезона получил тяжёлую травму ноги.