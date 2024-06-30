Кожевников: в унылом «Коламбусе» Чинахов уже впустую провёл несколько сезонов

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников оценил карьеры в НХЛ бывших нападающих омского «Авангарда» Егора Чинахова и Ильи Михеева. Недавно Чинахов подписал новое соглашение с «Коламбусом», рассчитанное на два года — до конца сезона-2025/2026 на общую сумму $ 4,2 млн. Михеев в это межсезонье был обменян из «Ванкувера» в «Чикаго».

«Мне нравится форвард Михеев. У него, как в своё время у Ничушкина, пошла серия без голов, но потенциал этого нападающего любому профессионалу понятен. Как был понятен и потенциал Ничушкина, пусть из него в «Далласе» в своё время делали оловянного солдатика. Ждал, что в такой ситуации Михеев вернётся в родной «Авангард», это было бы очередное мощное усиление Омска, который на трансферном рынке работает очень интересно. Жаль, что в последний момент Михеева обменяли в «Чикаго».

Кстати, во времена раздрая несколько лет назад «Авангард» потерял и ещё одного интересного нападающего – Чинахова. Обидно, что в унылом «Коламбусе» он уже впустую провёл несколько сезонов, не вижу особого развития. Тем не менее на днях он опять подписал с этим «Коламбусом» двухлетний контракт. Вот это мне не совсем понятно», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне 23-летний Чинахов провёл 53 встречи в регулярном чемпионате, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 голевых передач, набрав в общей сложности 29 баллов за результативность. Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.