В минском «Динамо» поздравили Илью Протаса с выбором на драфте НХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий поздравил белорусского нападающего Илью Протаса с попаданием на драфт НХЛ. 17-летний форвард был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» в третьем раунде под общим 75-м номером.

«Стало доброй традицией, что белорусские хоккеисты несколько лет подряд попадают на драфт НХЛ. Это тоже показатель прогресса и правильного курса нашего хоккея. Недавно мы радовались рекорду Артёма Левшунова. Теперь отдаём должное Илье Протасу. Он тоже часть своей карьеры провёл в «Динамо-Джуниверс». Его брат Алексей дебютировал в НХЛ после сезона в составе минского «Динамо». Теперь по его стопам готов пойти Илья. Это здорово! Поздравляю Илью и желаю ему прогрессировать с такими же темпами и получать удовольствие от хоккея на радость болельщикам Беларуси!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в составе столичного клуба. Он также был выбран в третьем раунде драфта в 2019 году под общим 91-м номером. Таким образом, Илья превзошёл достижение Алексея.