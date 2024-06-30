В «Торпедо» отреагировали на выбор хоккеистов команды на драфте НХЛ

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал итоги драфта НХЛ для хоккеистов нижегородской команды. Нападающий Никита Артамонов был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» во втором раунде под общим 50-м номером. Защитник Антон Силаев был выбран под 10-м общим номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз».

«Тот факт, что в последних сезонах хоккеистов «Торпедо» ежегодно выбирают на драфте НХЛ, является приятной оценкой нашего курса в работе с молодёжью. Наших молодых игроков признают лучшими во всём хоккейном мире, популяризируя таким образом бренд «Торпедо» и привлекательность нашей школы, молодёжной и основной команды на самом высоком уровне. Плюс к этому — задрафтованные ребята получают дополнительный стимул и мотивацию, а более юные – осознают, чего можно добиться в результате своей упорной, кропотливой и добросовестной работы. При этом важно отметить, что задрафтованные игроки имеют действующие контракты с «Торпедо» и продолжат радовать своей игрой болельщиков в новом сезоне», — цитирует Харламова пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 18-летний Артамонов провёл 54 матча в составе «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 23 очка. В Кубке Гагарина — 2024 принял участие в пяти матчах, результативными действиями не отметился.