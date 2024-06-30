Фетисов оценил обмен российского защитника Михаила Сергачёва в «Юту»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил обмен российского защитника Михаила Сергачёва из «Тампа-Бэй» в «Юту». Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

«Обмены — это нормальная вещь, высвобождается место, деньги. Потому как невозможно увеличить бюджет и приходится предпринимать какие-то шаги, чтобы комплектовать команду и делать её конкурентоспособной. Ничего странного и страшного в этом обмене нет. Раз его поменяли, значит, будет доверие, он будет играть. Значит, на него там будут рассчитывать. Надеюсь, что у него там всё получится», — цитирует Фетисова ТАСС.

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. Россиянин в середине сезона получил тяжёлую травму ноги.