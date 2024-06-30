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«Пытаемся создать сильную команду». Генменеджер «Тампы» — об обмене Сергачёва в «Юту»

«Пытаемся создать сильную команду». Генменеджер «Тампы» — об обмене Сергачёва в «Юту»
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен БрисБуа прокомментировал обмен российского защитника Михаила Сергачёва в «Юту». Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

«Теперь у нас есть достаточно свободного места под потолком зарплат, чтобы улучшить нашу команду с помощью подписаний свободных агентов. И мы надеемся, что вновь обретённое пространство под потолком, наша благоприятная налоговая ситуация, возможность быть в конкурентоспособной команде и играть с некоторыми отличными игроками должны сделать нас привлекательным местом, когда свободным агентам придётся принимать решения о том, куда переходить.

Глядя на состав нашей обороны, кажется, что мы получим сильную команду, если мы перераспределим часть наших активов из обороны, чтобы улучшить нашу глубину в атаке. И это время года, во время драфта и открытия рынка свободных агентов, является одним из таких моментов. Речь всегда идёт о попытке создать максимально сильную команду», — цитирует БрисБуа пресс-служба клуба.

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