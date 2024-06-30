Заслуженный тренер России назвал одну из основных причин обмена Сергачёва из «Тампа-Бэй»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал обмен российского защитника Михаила Сергачёва из «Тампа-Бэй» в «Юту». Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

«Здесь, наверное, вопрос, скажем так, в очень хорошем контракте. Я думаю, что травма повлияла на развитие игрока в этом сезоне — это, наверное, одна из основных причин обмена. Здесь всё связано: стоимость контракта, его физическое состояние», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. Россиянин в середине сезона получил тяжёлую травму ноги и смог вернуться в конце серии первого раунда плей-офф с «Флоридой».