Бабаев: многие клубы НХЛ на драфте были несильно настроены на российских игроков

Известный агент Шуми Бабаев оценил итоги прошедшего драфта НХЛ — 2024, в котором клубы лиги выбрали 26 российских хоккеистов. Особенно отличилась «Каролина», выбравшая на драфте шесть российских игроков.

«Мне кажется, драфт получился хорошим, много российских игроков было выбрано. По количеству – хороший, но обхват команд НХЛ ещё оставляет желать лучшего. Есть клубы, которые несильно настроены на российских игроков. И таких оказалось много.

Причины могут быть разными — построение команды, уровень игроков, наличие россиян в клубе. В «Каролине» ориентированы на российских хоккеистов. Значит, благодаря построению игры наши ребят могут туда спокойно влиться», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В первом раунде ушли Иван Демидов (№5, «Монреаль Канадиенс»), Антон Силаев (№10, «Нью-Джерси Дэвилз»), Егор Сурин (№22 «Нэшвилл») и Матвей Гридин (№28 «Калгари»). Впервые с 2018 года игрок из России оказался в топ-5 драфта НХЛ.