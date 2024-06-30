Главный тренер «Юты» — о Сергачёве: теперь он наш защитник номер один

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи оценил переход в команду российского защитника Михаила Сергачёва. Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

«Конечно, это великолепно. Нам нужно было улучшить нашу защиту, и я думаю, что это шаг в правильном направлении, в этом нет никаких сомнений. Думаю, что это действительно хороший игрок. Без сомнения, теперь он наш защитник номер один. У него много различных умений, которые нам очень нравятся», — цитирует Туриньи пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. Россиянин в середине сезона получил тяжёлую травму ноги.