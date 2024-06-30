БрисБуа — об обмене Сергачёва: нелегко отказаться от двукратного обладателя Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен БрисБуа заявил, что клубу было нелегко расстаться с российским защитником Михаилом Сергачёвым, который вчера был обменян в «Юту». Взамен «Тампа» получила нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

«Мы отказались от 26-летнего защитника № 1, двукратного обладателя Кубка Стэнли, и это было нелегко сделать. Слава Биллу Армстронгу и его клубу в Юте за приобретение такого великолепного молодого игрока», — цитирует БрисБуа пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. Россиянин в середине сезона получил тяжёлую травму ноги.