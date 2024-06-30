Инсайдер НХЛ подтвердил интерес «Торонто» к российскому защитнику Никите Задорову

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер подтвердил интерес «Торонто» к российскому защитнику Никите Задорову. Также канадский клуб интересуется защитником «Флориды» Оливером Экман-Ларссоном.

«Торонто» хочет укрепить свою оборону. Ожидаются нелёгкие переговоры, но Задоров и Оливер Экман-Ларссон остаются главными целями, помимо Криса Танева», – написал Дрегер в своей соцсети.

Напомним, ранее «Мэйпл Лифс» выменяли права на защитника Криса Танева из «Далласа». В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». Ранее россиянин отклонил предложение «Ванкувера» и 1 июля выйдет на рынок свободных агентов.