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Канарейкин ответил на вопрос, уходит ли эпоха Овечкина в НХЛ

Канарейкин ответил на вопрос, уходит ли эпоха Овечкина в НХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о том, уходит ли время российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ.

«Уходит ли эпоха Овечкина? Давайте так говорить: это бизнес большой, рынок так реагирует, сезон не удался по большому счёту в том плане, как он обычно его выдавал, но он продвигается, идёт к своей цели величайшего игрока, рекорд величайший, он идёт к нему постепенно. Ну, уже всё о нём сказано! Что надо сказать ещё?

Считаю ли я, что даже Овечкина время не щадит и он уже уступает молодым звёздам в НХЛ? Ну, безусловно, 39 лет человеку, конечно. Планку, которую он задал сам себе, эту высоту держать каждый год всё сложнее и сложнее. Однозначно. Те достижения и та его суперигра, бомбардирские качества… время диктует, под 40 лет человеку, но у него есть цель, к которой он идёт и к которой он придёт.

А спорт — это всегда новые имена, это всегда соперничество, место на олимпе пусто не бывает, оно заполняется в секунду, поэтому новые имена вспыхивают, и они уже олицетворяют собой сегодняшнюю там лигу, и поэтому это всегда соперничество и всегда огромный труд, от этого никуда не уйдёшь. Но у него есть цель впереди, он к ней идёт, это самое главное», — сказал Канарейкин в интервью «ВсеПроСпорт».

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