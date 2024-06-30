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Агент Набокова — о выборе голкипера на драфте: по оценкам всех, он уже готов к НХЛ

Агент Набокова — о выборе голкипера на драфте: по оценкам всех, он уже готов к НХЛ
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Металлурга» Ильи Набокова, оценил то, что он был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде драфта НХЛ — 2024.

— Я общался с этим клубом по Набокову и понимал его позицию. Я доволен, что это именно «Колорадо» и что его выбрали первым из всех вратарей на драфте. В первом раунде голкиперов выбирают очень редко, и начало второго – это очень высоко.

— В «Колорадо» уже готовы пригласить его после окончания контракта с «Металлургом»?
— Мы пока ещё не разговаривали. Договорились на следующей неделе обсуждать все нюансы. Будем решать, как дальше делать.

— Через год Набоков уже будет готов к НХЛ?
— По оценкам всех, он готовый к НХЛ вратарь, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

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