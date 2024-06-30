Плющев: у нас уже давно разучились готовить высококлассных хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил, почему в КХЛ нет клуба-гегемона.

«Почему в КХЛ нет клуба-гегемона, как есть в Российской Премьер-Лиге (РПЛ)? Потому что в «Зените», который шесть лет подряд становится чемпионом страны, играют девять бразильцев. Я понимаю, что во всех командах РПЛ достаточно иностранцев, но в «Зените» играют легионеры, которые действительно представляют из себя большой интерес даже для мирового футбола.

А в хоккее к нам в последнее время приезжают иностранцы далеко не самого элитного пошиба. Вопрос, почему в футболе так, а в хоккее иначе, — достаточно глубокий. Думаю, в данном контексте всё упирается в то, что у нас уже давно разучились готовить мастеров высокого класса, молодых ребят, которые с ранних лет вливались бы в команды и делали там разницу.

Поэтому мы всегда говорим о легионерах, а иностранцы первого ранга к нам не приезжают уже очень давно. Поэтому полагаю, что вся суть этого вопроса заключается в подготовке резерва», — приводит слова Плющева Legalbet.