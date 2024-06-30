Один россиянин — в топе лучших игроков, не выбранных на драфте НХЛ — 2024, по версии THN

На сайте The Hockey News был опубликован список лучших игроков, которые не были выбраны клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на прошедшем драфте НХЛ — 2024. Среди них оказался российский защитник из системы челябинского «Трактора» Артём Щучинов.

«Он является высококвалифицированным игроком-распасовщиком, который может броситься в атаку на льду, когда видит такую возможность. Щучинов большую часть сезона выступал на уровне КХЛ и, похоже, чувствовал себя при этом комфортно. Он уклоняется от прессинга при вбрасываниях и работает ногами, прежде чем сделать умный пас на рывок в своей зоне. Тем не менее он ниже 180 см, и командам НХЛ, похоже, всегда трудно сделать такой выбор, даже если это происходит в конце драфта», — сказано о Щучинове в статье.

Целиком список выглядит так:

1. Томаш Галвас (защитник, «Либерец», Чехия).

2. Топиас Хюннинен (нападающий, «Юкурит», Финляндия).

3. Людвиг Джонсон (защитник, «Цуг», Швейцария).

4. Даниил Устинков (защитник, «Цюрих», Швейцария).

5. Даниэль Ниеминен (защитник, «Лахти», Финляндия).

6. Маркус Кирси (защитник, QMJHL, Канада).

7. Петтер Вестерхейм (нападающий, «Мора», Норвегия).

8. Артём Щучинов (защитник, «Трактор», Россия).

9. Фрэнки Маррелли (защитник, OHL, Канада).

10. Эйдан Парк (нападающий, USHS, США).

11. Александр Зеттерберг (нападающий, NCAA, Швеция).