Никишин рассказал о травме, из-за которой не смог сыграть в серии СКА с «Автомобилистом»

Капитан СКА Александр Никишин рассказал о травме, которую он получил в пятом матче серии с «Торпедо», из-за чего не смог помочь своей команде в плей-офф.

— Что у тебя была за травма в плей-офф, и была ли вообще возможность выйти и играть с ней?

— Не будем полностью раскрывать, просто были проблемы с с ногой. У меня была операция сразу же, на следующий день. Не так всё просто было. Мне сказали, что есть две недели и если сейчас проходим [«Автомобилист»], то всё, ты сразу выходишь. Я говорю: «Конечно! Мне сказали, что через две недели всё нормально будет». Но в итоге я полтора-два месяца мучился, восстанавливал, у меня болело и до сих пор болит. То есть, понятное дело, там и обезболивающее, и всё было, но непонятно, какой дальше исход мог бы быть.

Нет, я не против был выйти. Обидно, что ребята не сыграли как планировали, мы вылетели и всё. И мне вот остаётся восстанавливаться. Получается, с 11 марта, вот я сколько уже восстанавливаюсь.

— А ты смотрел матч с трибуны?

— Смотрел, да. Сначала ходил, переживал, всё равно хотел играть. И меня один момент затронул: я сидел в командной ложе и, когда уже уходил, услышал, что кто-то мне крикнул: «Иди играй!», и ещё что-то добавили, не помню уже. Я понял, что это в мою сторону. Но если бы они знали, что у меня, это же всё не раскрывается лишний раз. И вот это было обидно. Если бы люди понимали, а то им же без разницы. Иди и играй, помогай. Конечно, я бы с радостью пошёл, если бы разрешили, — сказал Никишин в интервью на YouTube-канале «Черкес Атлант».