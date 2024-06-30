«Каролина» обменяла права на Джейка Гюнцеля в «Тампу»

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обменял права на нападающего Джейка Гюнцеля в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В результате сделки «Каролина» получила выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

29-летний Гюнцель является обладателем Кубка Стэнли — 2017 в составе «Питтсбург Пингвинз». В марте 2024 года был обменян в «Каролину». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Гюнцель провёл 30 встреч, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «+25».

В плей-офф форвард сыграл в 11 матчах, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач, набрав в общей сложности девять очков. Напомним, «Каролина» завершила свой кубковый путь после того, как проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счётом 2-4.