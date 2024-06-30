Каменский: обмен Сергачёва — сюрприз, но посмотрим по игре, приятный он или нет

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил обмен российского защитника Михаила Сергачёва из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Юту».

«Михаил — лидер по натуре, по игре, по всему, поэтому я думаю, что это хорошее приобретение для «Юты», для него, может быть, тоже. Смена обстановки, быть лидером в команде всегда приятно. Я думаю, что «Юта» будет достойно выступать, но о Кубке Стэнли нужно будет говорить, когда начнётся сезон. Но у всех одна задача — построить команду, которая будет достойно выступать в чемпионате, строить команду, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Но с первого сезона, наверное, будет тяжеловато.

Вообще, я думаю, что это сюрприз для Михаила, потому что он чувствовал себя довольно комфортно в «Тампе», играл здорово. Наверное, и для многих это сюрприз. Посмотрим по игре, приятный ли это сюрприз или нет. Это мастер, он знает, как играть, как побеждать. Я думаю, что адаптация у него пройдёт быстро, всё-таки не первый год в лиге», — приводит слова Каменского ТАСС.