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Тарасенко, Кейн и Стэмкос — среди лучших свободных агентов — форвардов по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список лучших свободных агентов среди нападающих в нынешнее межсезонье.

В него вошёл российский игрок «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко, Патрик Кейн («Детройт Рэд Уингз») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Остальной список выглядит так:

Тайлер Бертуцци («Торонто Мэйпл Лифс»).

Джейк Дебраск («Бостон Брюинз»).

Энтони Дюклер («Тампа»).

Мэтт Дюшейн («Даллас Старз»).

Макс Доми («Торонто»).

Джонатан Друен («Колорадо Эвеланш»).

Уоррен Фёгеле («Эдмонтон Ойлерз»).

Джейк Гюнцель (30 июня права на игрока получила «Тампа» в результате обмена с «Каролиной Харрикейнз»).

Адам Хенрик («Эдмонтон»).

Тайлер Джонсон («Чикаго Блэкхоуск»).

Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»).

Элиас Линдхольм («Ванкувер Кэнакс»).

Энтони Манта («Вегас Голден Найтс»).

Джонатан Маршессо («Вегас»).

Шон Монахан («Виннипег Джетс»).

Дэвид Перрон («Детройт»).

Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»).

Джек Рослович («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Чандлер Стивенсон («Вегас»).

Теуво Терявяйнен («Каролина»).

Тайлер Тоффоли («Виннипег»).

Джеймс ван Римсдайк («Бостон»).

Александер Веннберг («Ренджерс»).