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Терещенко — о Демидове: талантливый парень, его сравнивают с Капризовым

Терещенко — о Демидове: талантливый парень, его сравнивают с Капризовым
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о нападающем Иване Демидове, который был выбран в первом раунде драфта НХЛ — 2024 «Монреаль Канадиенс».

«Как сказал наш опытный игрок и тренер Игорь Николаевич Ларионов: драфт даёт только бонус. Остальное зависит от хоккеиста, насколько он будет работать над своими данными, физическими кондициями, пониманием игры. Всё зависит от него самого, драфт – только аванс и определённый бонус.

Кто знает, почему в прошлом году «Монреаль» отказался от Мичкова, а в этом выбрал Демидова? Надо у них спросить. Иван – талантливый парень, неординарный, его с Кириллом Капризовым сравнивают», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

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