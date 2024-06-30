Нападающий Макс Доми продлил контракт с «Торонто»

Канадский нападающий Макс Доми подписал новое соглашение с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщил инсайдер Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт форварда рассчитан на четыре года, по нему Доми будет получать $3,75 млн ежегодно.

29-летний хоккеист выступает за «Торонто» с 2023 года. В завершившемся сезоне НХЛ он принял участие в 80 встречах, забросил девять шайб и отдал 38 голевых передач, набрав в сумме 47 баллов за результативность. В плей-офф нападающий провёл семь матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи, заработав пять очков.

Напомним, «Торонто» завершили сезон после того, как в семи матчах проиграли «Бостон Брюинз» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.