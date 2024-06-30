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Бобровский вышел с флагом России и произнёс речь на чемпионском параде «Флориды»

Бобровский вышел с флагом России и произнёс речь на чемпионском параде «Флориды»
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Российский голкипер Сергей Бобровский произнёс речь на чемпионском параде «Флориды Пантерз» после победы в Кубке Стэнли — 2024, повязав на плечи российский флаг.

«1 июля 2019 года я заключил соглашение с «Флоридой Пантерз». В моём первом интервью они спросили меня: зачем я пришёл во «Флориду»? Мой ответ был: потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли, и я сделаю это здесь! И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!» — сказал Бобровский.

Напомним, всего в завершившемся плей-офф вратарь провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

В регулярном чемпионате Бобровский провёл 58 матчей, одержал 36 побед, шесть из которых — «на ноль», имея 91,5% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,37.

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