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Генменеджер «Айлендерс» — о Цыплакове: мы взяли его не для фарм-клуба, он игрок уровня НХЛ

Генменеджер «Айлендерс» — о Цыплакове: мы взяли его не для фарм-клуба, он игрок уровня НХЛ
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о подписании клубом контракта с российским нападающим Максимом Цыплаковым.

«Спросили генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло о Максиме Цыплакове и о том, как по его мнению он вписывается в команду.

«Мы не подписывали его в «Бриджпорт» (фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ — прим. «Чемпионата»). Он игрок для НХЛ», — приводит слова Ламорелло журналист Стефан Росснер в своих социальных сетях.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей в КХЛ за «Спартак», в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата.

Всего в рамках КХЛ Цыплаков провёл 354 встречи, в которых забросил 65 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 128 очков с показателем полезности «-4».

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