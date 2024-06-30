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Три российских хоккеиста вошли в состав лагеря развития «Юты» в текущем межсезонье

Хоккейный клуб «Юта» на своём официальном сайте опубликовал состав на предстоящий лагерь развития для новичков, который пройдёт с 1 по 5 июля на ледовой арене «Парк Сити». В него вошли три российских хоккеиста.

Двое из них — игроки «Локомотива»: нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев. Третьим стал защитник Артём Дуда, выступающий за команду Университета Мэна в США.

20-летний Дуда был выбран «Аризоной Койотс» на драфте НХЛ — 2022 во втором раунде под общим 36-м номером.

19-летние хоккеисты железнодорожников задрафтованы «Аризоной» в 2023 году. Симашев — под общим шестым номером, а Бут — под 12-м.

Напомним, совет директоров лиги утвердил план, по которому организация «Аризона Койотс» стала неактивной с правом возобновления деятельности при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

Франшиза «Койотс» передала все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».