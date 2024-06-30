Кожевников — о Силаеве: это будущая звезда НХЛ, а номер на драфте не играет роли

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников прокомментировал выбор российского защитника Антона Силаева под общим 10-м номером на драфте НХЛ — 2024 клубом «Нью-Джерси Дэвилз».

«Силаев – это будущая звезда НХЛ. То, что его выбрали на драфте под 10-м номером, не имеет никакого значения. Сколько первых номеров драфта потом потерялись в НХЛ? Очень много. Так что номер на драфте не играет роли. Всё зависит от команды и тренера. А Силаев – классный парень и большой талант», – приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенные шайбы и 10 результативных передач. Показатель полезности Силаева по системе «плюс/минус» составил «-9» по итогам регулярного сезона и «+1» в плей-офф. За весь сезон защитник набрал 14 штрафных минут, 10 из которых в регулярном чемпионате и четыре — в матчах на выбывание.