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Никишин ответил на вопрос, готов ли он к игре в НХЛ

Никишин ответил на вопрос, готов ли он к игре в НХЛ
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Защитник СКА Александр Никишин высказал мнение о том, готов ли он к переезду в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где он был задрафтован в 2020 году в третьем раунде под общим 69-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».

«100% есть достаточно моментов, которые нужно доработать. Там всё равно всё по-другому и быстрее всё. Ну, по крайней мере так кажется, я там не был ни разу, даже не смотрел [с трибуны]. Там борьбы очень много, то есть там всего в разы больше. И ты не понимаешь, как что устроено. Там все отдают передачи, сразу бросают, борьба, потом назад бегут. Интересно.

Смотришь хайлайты, когда кто-то что-то делает, например, как Макдэвид. Ну как это возможно? Вот просто он ещё, я не знаю, какая у него скорость! Ну и Маккиннон, Кучеров наш, или как Овечкин бросает — смотришь и это нереально просто. Шлепают и всё, и сколько им уже лет, да?

Не знаю, я считаю, что морально готов, физически и, может, как-то ещё надо добавлять по-любому. Я и сейчас к сезону не готов, особенно физически. Начал тренироваться только в понедельник (смеётся)», — сказал Никишин в интервью на YouTube-канале «Черкес Атлант».

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