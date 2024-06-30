Генменеджер «Тампы»: план в том, чтобы Стэмкос вышел на рынок свободных агентов

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа заявил, что клуб выпустит нападающего и капитана команды Стивена Стэмкоса на рынок свободных агентов НХЛ.

«План состоит в том, чтобы Стивен вышел на рынок свободных агентов. Наши позиции не изменились после сегодняшних сделок, и я понимаю, что, когда ты так близко к статусу свободного агента, может возникнуть соблазн посмотреть, что может предложить тебе рынок. Это был риск, на который я пошёл, когда не обратился к Стивену на год раньше, чтобы попытаться сохранить его и заключить контракт.

И если честно, в интересах нашей организации изучить все возможные варианты в ближайшие дни, будь то обмен или выход на рынок, и посмотреть, как мы можем использовать это пространство для улучшения состава нашей команды», — приводит слова БрисБуа официальный сайт НХЛ.