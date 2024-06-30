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«Оттава» сделала квалификационное предложение Егору Соколову

«Оттава» сделала квалификационное предложение Егору Соколову
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Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» сделал квалификационное предложение российскому нападающему Егору Соколову. Об этом сообщил журналист Брюс Гэрриох в социальной сети X (ранее Twiter).

Гэрриох высказал предположение, что команда планирует продать форварда до начала сезона-2024/2025.

24-летний Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 (21+25) очков.

В основную команду в прошедшем сезоне Соколов не привлекался. Всего на счету нападающего 13 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей, набрав в общей сложности два балла за результативность при показателе полезности «-4».

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