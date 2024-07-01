ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Канцеров вошёл в состав лагеря развития «Чикаго»

Роман Канцеров вошёл в состав лагеря развития «Чикаго»
Комментарии

Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» в своих социальных сетях опубликовал состав лагеря развития для новичков, который пройдёт летом, в межсезонье Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В него вошёл российский нападающий Роман Канцеров, выступающий в составе «Металлурга».

Канцеров был выбран «Блэкхоукс» в 2023 году во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером.

Напомним, вместе с магнитогорским клубом 19-летний Канцеров стал обладателем Кубка Гагарина — 2024. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий принял участие в 53 встречах, в которых набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-2». Хоккеист стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 (4+9) очков в 23 матчах.

Материалы по теме
Канцеров ответил, как изменилась его жизнь после победы в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android