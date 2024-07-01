Роман Канцеров вошёл в состав лагеря развития «Чикаго»

Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» в своих социальных сетях опубликовал состав лагеря развития для новичков, который пройдёт летом, в межсезонье Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В него вошёл российский нападающий Роман Канцеров, выступающий в составе «Металлурга».

Канцеров был выбран «Блэкхоукс» в 2023 году во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером.

Напомним, вместе с магнитогорским клубом 19-летний Канцеров стал обладателем Кубка Гагарина — 2024. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий принял участие в 53 встречах, в которых набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-2». Хоккеист стал седьмым бомбардиром плей-офф, набрав 13 (4+9) очков в 23 матчах.